Phelps supera Lochte e Fratus é ouro em GP nos Estados Unidos

Michael Phelps voltou a conquistar um resultado expressivo neste seu retorno à natação depois de ter interrompido a sua aposentadoria, iniciada logo após a disputa da Olimpíada de Londres, em 2012. O norte-americano, dono de 22 medalhas olímpicos, sendo 18 delas douradas, superou o seu compatriota Ryan Lochte na final dos 100 metros costas para ficar com o ouro do GP de Athens, na Geórgia (EUA), no final da noite do último sábado.

Mesmo nadando uma prova que não é a sua especialidade, Phelps marcou 53s88 para subir ao topo do pódio, enquanto Lochte ficou com a prata ao cronometrar 54s40 e superar por muito pouco o também norte-americano Tyler Clary, terceiro com 55s41.