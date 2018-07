Phelps volta a vencer em uma competição internacional

Foi como nos velhos tempos para Michael Phelps nesta sexta-feira. O nadador mais condecorado do mundo subiu ao topo do pódio no Campeonato Pan Pacífico, conquistando mais uma medalha de ouro. Ele já tinha ajudado os Estados Unidos a vencerem o revezamento dos 4x200 metros estilo livre em uma batalha aguerrida contra os japoneses na competição australiana.

Phelps participava de seu primeiro campeonato internacional em dois anos, e em um evento no qual os norte-americanos não perdem há mais de uma década. Ele não somente conquistou o ouro no revezamento, mas impressionou com um quarto lugar nos 100 metros estilo livre mesmo enfrentando os melhores velocistas do mundo, em uma prova que nadou raras vezes, mesmo no auge.

Seu tempo de 48s51 foi exatamente um segundo abaixo de seu melhor tempo nessa competição, e o melhor sinal até o momento de que está a caminho de uma grande participação na Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro.

“Poder manter essa tradição por todo esse tempo e voltar ao pódio dá uma sensação incrível”, disse Phelps a repórteres. “Todos nós sabemos que isso não vai ficar mais fácil nos próximos dois anos, e acho que chegar perto como fiz hoje deve nos levar ao Campeonato Mundial no ano que vem, e com sorte para o Rio”, completou.