Pichação na Vila revela crise política

"Cadê os 40 milhões? Chega de promessas", questiona outra frase escrita no muro citando uma das promessas da campanha de Laor: um fundo de investimento para contratar jogadores.

A falta de reforços é recorrente nas reclamações. O time deve acertar o retorno de Nenê, do PSG; está em fase final de negociação com Cícero, do São Paulo, mas efetivamente só contratou Neto, zagueiro do Guarani. O último fator de reclamação dos torcedores refere-se ao fato de Luis Álvaro ter declarado que torceria para o Corinthians na final da Taça Libertadores. Todas essas queixas fizeram com que a oposição iniciasse um movimento pelo impeachment do presidente.

As pichações nos muros, no entanto, são protestos recorrentes, como no mandato de Marcelo Teixeira. Apesar dos seis títulos desde que assumiu a presidência em 2009, Laor amargou revezes em 2012, como a eliminação na Libertadores e a fraca campanha no Brasileiro.

SANTOS. LEIA MAIS

NOTÍCIAS DO CLUBE NO

estadao.com.br/e/santosfc