Pierce supera seu ídolo, Bird, no Boston

Pierce, de 34 anos, agora está atrás apenas de John Havlicek, que atuou pelo Boston Celtics entre 1962 e 1978 e marcou 26.395 pontos.

All Star. O pivô Tiago Splitter será a única presença do Brasil no fim de semana do All Star Game, que será disputado dia 26 de fevereiro em Orlando. O jogador do San Antonio Spurs foi selecionado para atuar na partida dos Rising Stars Challenge (Desafio dos Astros em Ascensão), que vai misturar estreantes e atletas veteranos no dia 24.