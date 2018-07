Pierre diz que triunfo sobre o Grêmio inspira o Fluminense para Copa do Brasil

A vitória sobre o Grêmio no último fim de semana não só recuperou o Fluminense no Campeonato Brasileiro como também serve como estímulo para outra competição: a Copa do Brasil. Com o time precisando de um triunfo fora de casa sobre o Corinthians para se garantir nas quartas de final, pois empatou por 1 a 1 como mandante, o volante Pierre destacou nesta segunda-feira que o triunfo em Porto Alegre mostrou que o resultado pode ser alcançado na próxima quarta, no Itaquerão.

"Sabemos a dificuldade que vamos encontrar contra o Corinthians. Queremos avançar na Copa do Brasil e temos condições de ir lá e buscar a classificação. A vitória sobre o Grêmio nos deu uma confiança enorme. A equipe vem tendo uma boa postura na maioria das partidas. Tivemos chances de fazer mais gols contra o Grêmio. Respeitamos o Corinthians, mas é um jogo de classificação, queremos avançar de fase e sonhar com o título. Vamos com cautela, mas tentando fazer um bom jogo", afirmou.

Pierre, porém, destacou que o Fluminense precisará de uma grande atuação e sem cometer para superar o Corinthians. "Numa competição de pontos corridos ainda há espaço para recuperação em caso de derrota. Se jogarmos mal em São Paulo, não teremos outra chance. A atenção tem de ser muito acima, margem zero de erro", disse.

No dia seguinte ao triunfo sobre o Grêmio, os titulares no duelo em Porto Alegre, como Pierre, só realizaram um trabalho físico regenerativo, enquanto os demais jogadores disputaram um coletivo. O time volta a treinar na tarde desta terça-feira, às 15 horas, nas Laranjeiras. Depois, viajará para São Paulo.