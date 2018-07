Pierre e Valdivia nos planos de Felipão

Luiz Felipe Scolari já começa a planejar o Palmeiras para 2012, mesmo com as remotas chances de rebaixamento a três rodadas do fim do Brasileiro. E o treinador faz cobranças para montar um time forte. Felipão tem a promessa do presidente Arnaldo Tirone de que o próximo ano será diferente do atual. Saem as economias, confusões e jogadores medianos para a chegada de investimentos e contratações. E uma equipe competitiva.

Agora com César Sampaio como gerente de futebol, o treinador acredita que terá dias de paz para planejar. "Eu só faço meu trabalho de campo, ficou ótimo pra mim", disse. "Ele é um dirigente que já ganhou a minha confiança, e para fazer a revolução que deveria ter no Palmeiras."

Sampaio já avisou que jogadores experientes vão chegar. Na semana passada, Tirone foi para a Europa em busca de investidores e para iniciar algumas conversas com possíveis reforços. Já foram sondados o meia Wagner, do turco Gaziantepspor (que também interessa ao Fluminense) e Jorge Wagner, que está no futebol japonês.

A ideia da diretoria é fechar as contratações até o fim de dezembro. Assim espera Felipão, que passou12 nomes para a diretoria. "Ano que vem não tem mais essa história de dificuldade não", pregou o treinador. "Já comi muito pão, arroz e feijão, e agora quero carne, salada e camarão. Eles vão me dar (jogadores) pra montar um bom time."

Sampaio disse ontem que o volante Pierre, emprestado ao Atlético-MG, será reintegrado ao grupo em 2012. O gerente comentou ainda que ele e o supervisor Galeano já conversaram com Valdivia. "Ele pode ser a referência do nosso time no ano que vem", contou Sampaio.