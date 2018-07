Pierre se anima para enfim estrear em 2011

SÃO PAULO - Pierre ainda não jogou em 2011, mas se diz empolgado para a disputa do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma cirurgia no pé direito, o volante afirmou ter sido procurado por vários clubes, mas o carinho pelo Palmeiras fez com que ele seguisse no Palestra Itália.

"Não posso pegar cinco anos de identificação com o Palmeiras e jogar fora", falou. "Só saí do time por causa das lesões, no ano passado foram sete meses de sacrifício, fazendo infiltração para jogar", lembrou.

Pierre voltou a ser relacionado no confronto contra o Coritiba, semana passada, mas não saiu do banco. Agora, vai brigar por posição com Márcio Araújo e Marcos Assunção, dois xodós de Luiz Felipe Scolari. "Vai ser uma briga saudável", contou.

No treino de ontem, Felipão trabalhou bastante a parte ofensiva do time, principalmente as finalizações. Domingo, na estreia do Brasileiro, contra o Botafogo, em São José do Rio Preto, o time não terá os machucados Wellington Paulista, Lincoln, Valdivia, Cicinho e Rivaldo.

O atacante Adilson, do XV de Piracicaba, afirmou ter sido procurado pelo Alviverde e torce por uma definição até sexta.