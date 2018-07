Piloto de moto francês é a terceira vítima desta edição do Rali Dacar

SALTA - O Rali Dacar teve ontem mais uma morte, a 60.ª na soma de todas as edições do evento, que existe desde 1979. O piloto de moto francês Thomas Bourgin, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos provocados por um choque frontal com um carro de polícia na estrada Paso de Jama, no lado chileno da Cordilheira dos Andes, entre a cidade chilena de Calama e Salta, na Argentina. O carro da polícia desempenhava a função de escolta da corrida e circulava em sentido contrário.

Provavelmente, Bourgin cochilou. A largada foi dada às 4h30 (horário local), e a altitude de 4 mil metros também contribuiu para causar sonolência, segundo pilotos que correram a etapa. O espanhol Joan Pedrero relata que esteve a ponto de cair no sono por mais de dez vezes.

Na véspera, a atual edição do rali havia registrado suas primeiras mortes, causadas por uma colisão de um táxi com um veículo de apoio. O motorista e um passageiro do táxi não resistiram ao choque e morreram.

Um outro táxi tentou desviar e acabou capotando. No total, dez pessoas se feriram.

Peterhansel dá o troco

Na disputa dos carros, o francês Stephane Peterhansel venceu a sétima etapa e aumentou sua vantagem sobre o príncipe do Catar, Nasser Al-Attiyah, ganhador na véspera.

Peterhansel tem agora uma dianteira de 3min14s sobre o catariano, que parece ser o único capaz de ameaçar sua vitória. Os brasileiros Guilherme Spinelli e Youssef Haddad subiram uma posição na classificação geral e agora ocupam o 13º lugar.

Entre as motos, o norte-americano Kurt Caselli ganhou a etapa que se encerrou em Salta. O francês Olivier Pain conserva a liderança.