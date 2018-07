Piloto sofre acidente e seu estado é gravíssimo O piloto Henrique Balestrini, o "Zóio", passou por cirurgia de emergência na tarde de ontem no Hospital Miguel Couto e seu estado é considerado muito grave, informou a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio. Zóio sofreu traumatismo craniano, além de fratura na cervical e contusão pulmonar, após grave acidente durante treinamento para a Copa Brasil de Motocross Freestyle, onde iria apresentar o backflip, uma das mais perigosas manobras do motocross. O piloto perdeu o eixo durante a manobra e bateu com a cabeça na rampa.