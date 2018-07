Pilotos brasileiros conquistaram o mundo com ato de ética no Rali Dacar

SÃO PAULO - Uma demonstração de honestidade inédita, e com um brasileiro como personagem principal. Os pilotos Gustavo Spinelli, o Guiga, e Youssef Haddad tiveram problemas com seu Mitsubishi durante uma das etapas da 33.ª edição do Rali Dacar, na qual era proibido receber ajuda externa que não fosse de outros pilotos. Como estavam no deserto e não tinham a quem recorrer, pediram auxílio a sua equipe de apoio. Com o carro reparado, já de volta ao acampamento, notificaram o ocorrido aos organizadores, que os excluíram da prova, mas os cumprimentaram pela atitude.

"Tivemos um problema simples no carro, que gerou a perda de carga da bateria e em um determinado momento da (etapa) especial (na qual é proibido ser ajudado pela equipe de apoio) e o carro deixou de funcionar", explicou Guiga. Era preciso trocar a bateria e o alternador, algo simples para quem mora na cidade, mas não para quem está no meio do Deserto do Atacama, no Chile. O regulamento permite a troca de peças levadas pelos próprios pilotos, mas esta não estava disponível no momento.

Guiga conta que não havia outra opção senão acionar a equipe de apoio. Segundo ele, o carro estava no meio das dunas e nem mesmo um caminhão seria capaz de rebocá-lo até a chegada. Assim, os mecânicos foram acionados e o reparo foi feito. "Quando chegamos ao acampamento fomos até a organização e relatamos o acontecido. A gente fez com uma naturalidade, até com ingenuidade. Sabíamos que já estávamos fora."

O diferencial foi que, por um acaso, toda a organização do Dacar estava reunida quando Guiga deu a notícia. "Primeiro foi uma expressão de espanto, meio com os olhos arregalados e boquiabertos. Depois se levantaram e fizeram um aplauso coletivo." Se Guiga não esperava tal reação, menos ainda a repercussão. A organização do Dacar divulgou uma nota em seu site oficial relatando o fato e com uma declaração de um dos comissários de que foi a primeira vez em 36 anos que algo assim aconteceu. A informação acabou replicada em vários meios de comunicação pelo mundo.

O prejuízo de Guiga e sua equipe não foi pequeno e nem revelado.