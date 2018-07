Pilotos e carros na pista somente nos treinos de sábado A pista já está quase pronta, mas os carros só aceleram no sábado, com treino livre da F-Indy das 8h30 às 9h45. É quando todos saberão como ficou o circuito de rua do Anhembi, principalmente a reta do Sambódromo, após a reforma para não sofrer com a falta de aderência do ano passado, que obrigou a realização de obras na madrugada.