Pilotos elogiam circuito paulista após 1º treino da Indy Os pilotos que participam da etapa de São Paulo da Fórmula Indy ficaram satisfeitos com as reformas realizadas no circuito de rua do Anhembi. De acordo com eles, o recapeamento realizado diminuiu as ondulações na pista paulistana - que marcaram as primeiras atividades da prova de 2010 - e permitiu o registro de voltas mais rápidas.