Pimpão é regularizado e pode ser titular do Botafogo na quinta-feira

A tendência é que o atacante já seja escalado para começar jogando o próximo compromisso do time, quinta-feira, às 21h, contra o Atlético-MG, no Mineirão. Ribamar deve perder seu lugar no time titular.

Pimpão foi anunciado como reforço do Botafogo em 13 de maio, há um mês e meio. Por se tratar de uma transferência internacional (estava no Emirates, dos Emirados Árabes Unidos), ele poderia ter sido inscrito a partir da abertura da janela, na segunda passada.

No meio-campo, a presença de Airton é incerta depois de ele ser substituído no intervalo do jogo contra o Inter, com dores musculares. Na zaga, Joel Carli tem a possibilidade de retornar após lesão muscular.

Apesar do resultado positivo pela 11.ª rodada do Brasileirão, o Botafogo ainda está na zona de rebaixamento, no 17.º lugar, com 12 pontos. O Atlético-MG, adversário de quinta-feira, soma 16 e está na oitava posição.