Pinheiros bate Fla com cesta no último segundo No último segundo de jogo, o americano Shamell (à dir. na foto) fez a cesta de três pontos que deu a vitória ao Pinheiros sobre o Flamengo por 91 a 88, em partida disputada ontem, em São Paulo. Além da cesta que o transformou em herói do jogo, Shamell foi também o cestinha da partida com 29 pontos.