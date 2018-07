Pinheiros e São José decidem o Paulista

Depois de muitas incertezas por causa de problemas de calendário, Pinheiros e São José finalmente decidirão hoje às 20 horas quem ficará com o título de campeão paulista de basquete da temporada.

A série melhor de cinco partidas está empatada por 2 a 2. No último confronto, dia 1.º, o Pinheiros ganhou por 87 a 76 . De lá para cá estava difícil agendar uma data para o jogo derradeiro porque as duas equipes estão na disputa das primeiras rodadas do campeonato do Novo Basquete Brasil (NBB). Isso sem contar que durante o Estadual elas também estiveram envolvidas com a Liga Sul-Americana, que teve vários de seus jogos disputados no Pinheiros.

"São três competições, três bolas diferentes e adversários diferentes. Nunca havia vivenciado situação semelhante em toda a minha carreira. E olha que ela não é curta. Para se ter uma ideia, até o dia 22 nossa equipe fará mais seis jogos", disse o técnico do Pinheiros, Cláudio Mortari. "E se não fosse pouco, alguns dos nossos jogos tiveram prorrogação, como o de ontem (anteontem) pelo NBB."

Mortari acredita que depois de quatro partidas contra o São José é difícil esconder algum segredo para a final. "O quinto jogo depende muito mais do equilíbrio emocional, da determinação e da inteligência da equipe."

Sem favorito. O técnico adversário, Regis Marrelli, concorda com Mortari sobre o que pode fazer a diferença esta noite. "O emocional será fundamental na decisão."

O fato de jogar na casa do adversário, segundo ele, não é o fim do mundo. "Nós já ganhamos no ginásio do Pinheiros e eles ganharam no nosso no último confronto."

Marrelli espera um melhor desempenho de sua defesa para anular o talento individual do adversário.

"No último confronto estivemos abaixo do que costumamos render."