Pinheiros é tricampeão da Liga Nacional

Jogando em casa, o Pinheiros poderia perder por até oito gols de diferença - vantagem obtida no primeiro jogo (30 a 22) - por ter feito melhor campanha. O destaque do jogo foi o goleiro da Metodista, Andrey, que fechou o gol no segundo tempo e quase levou seu time ao título.

O time da casa virou o primeiro tempo na frente: 16 a 10, mas os visitantes souberam manter a tranquilidade e aproveitaram melhor as oportunidades. Embora tenha feito a melhor campanha na competição, a equipe de Pinheiros perdeu a invencibilidade de jogos feitos em casa. "Estamos felizes pelo título e chateados pela derrota. Perdemos a concentração no 2.º tempo e não soubemos controlar as nossas emoções. Mas alcançamos nosso objetivo", festejou o goleiro Maik.