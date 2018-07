Pinheiros mira o G-4 contra Liga Sorocabana Após derrotar Brasília em jogo empolgante na quinta-feira, o Pinheiros, que venceu por 92 a 89 com uma cesta de três de pontos do pivô Rafael Mineiro com o cronômetro zerado, enfrenta hoje a Liga Sorocabana, às 18h, no Ginásio Gualberto Moreira, para tentar entrar no G-4 do NBB. Em quinto, o time da Capital, que soma 20 vitórias, precisa vencer fora de casa e torcer por um tropeço do Bauru, o quarto com 21 vitórias, que recebe o Paulistano no Panela de Pressão. A rodada de hoje terá ainda São José contra Brasília, além de Tijuca x Palmeiras e Franca x Mogi das Cruzes.