Pinos dão errado e Diego Hypolito será operado de novo Depois dos Jogos de Londres, o ginasta Diego Hypolito decidiu tratar as dores que vinham lhe atrapalhando e realizou duas cirurgias ao mesmo tempo, uma no pé direito, outra no ombro esquerdo. Mas o pino colocado no seu tornozelo o está incomodando e por isso será retirado em nova operação cirúrgica, marcada para esta quarta-feira.