Pintura de Maicon põe Inter de volta à ponta A Internazionale retomou ontem a liderança do Campeonato Italiano, ainda que de forma provisória, com uma obra de arte de Maicon. No clássico tenso com a Juventus, o lateral brasileiro levou os milaneses ao delírio com um golaço no final do jogo, que encaminhou a vitória por 2 a 0.