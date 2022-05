Pioli vê Milan focado para nova decisão na Itália e despista adeus de Ibrahimovic

Brigando ponto a ponto com a Internazionale pelo título do Campeonato Italiano, o Milan pode se aproximar ainda mais da conquista no jogo deste domingo, às 13h, diante da Atalanta, no San Siro. O técnico Stefano Pioli demonstrou tranquilidade com a possibilidade de ser campeão cada vez mais perto e deixou claro que seu time está com a confiança em alta para buscar a 25ª vitória no torneio.

"Superamos alguns obstáculos difíceis e amanhã (domingo) haverá outro contra um time que nos forçará a jogar nosso melhor futebol possível. Jogar em frente a um estádio cheio só nos deixa mais animados e com mais energia. Nos últimos dias, o time tem estado calmo e atento. Tenho certeza de que os jogadores atualmente se sentem como eu agora: eles estão focados e motivados, e vamos embarcar no ônibus para San Siro com energia positiva", falou o treinador.

Pioli destacou que o Milan vem fazendo uma sequência de jogos decisivos, já que não tem conseguido desgrudar da Internazionale. O time rossonero é o líder, com 80 pontos, contra 78 do seu rival.

"Desde a Lazio, todos os jogos se tornaram decisivos. A Atalanta é uma das melhores visitantes do campeonato, então devemos fazer o melhor jogo possível, tendo consciência das nossas capacidades, sem pensar além do que pode acontecer amanhã. É hora de colher o que plantamos", completou.

O treinador falou também sobre a possibilidade de ser o último jogo de Ibrahimovic no San Siro. Poli tentou desviar o foco de uma possível despedida do sueco, mas indicou que o craque deverá seguir atuando pelo Milan na próxima temporada.

"Não sei se essa será a 'última valsa' de Zlatan. Espero que não porque é um campeão com C maiúsculo, em todos os aspectos, e uma grande pessoa. Minha estima por ele é imensurável. Mas é inútil falar do seu futuro agora. O jogo de amanhã é muito importante também para ele", finalizou.

O Milan pode ter o título decretado neste domingo caso vença a Atalanta e a Internazionale perca para o Cagliari, que está dentro da zona de rebaixamento, fora de casa.