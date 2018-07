Pipeline tem show de ondas grandes e encanta surfistas

A onda de Pipeline é a única no mundo que, enquanto estiver um fio de luz, haverá alguém nela para surfar. Se o mar está bom, centenas de pessoas se aglomeram para buscar uma saída em seus perfeitos tubos. Todos os dias, quando acaba a disputa do Pipe Masters ou antes deles iniciar, os surfistas correm para a água na esperança de aproveitar o máximo de tempo livre antes de serem retirados pela organização do evento.

No sábado, quando a ASP (Associação dos Surfistas Profissionais) decidiu adiar a disputa da terceira fase da competição, ocorreu uma sessão do chamado "free surf", com o intuito apenas de diversão, com grandes atletas que estão no Havaí. Na areia da praia, centenas de pessoas aplaudiam a cada onda grande que apontava no horizonte e vibravam quando o surfista conseguia sair ileso do tubo.