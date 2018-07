Piquet promete surpresas na pista e denuncia desafetos

Nelson Piquet, polêmico como sempre e sem medo de incomodar seus desafetos, promete surpresas hoje, quando vai dar uma volta no Autódromo de Interlagos com um dos carros da Brabham que utilizou na campanha de seu tricampeonato na Fórmula 1, em 1981. Este ano, também comemora os 20 anos de sua última vitória na categoria e vai dar a bandeirada final na corrida.

Ele diz que o tempo passou rápido e que, hoje, não tem memória. "A gente vai ficando velho e vai perdendo a memória. Vai tendo pequenas lembranças." Algumas marcantes, como a primeira vitória, em Long Beach, e as três conquistas. "Não tem um (momento) melhor. Acho que a vida inteira", garante.

Piquet foi questionado se a homenagem de hoje, ideia do presidente da FOM, Bernie Ecclestone, não é tardia. A resposta foi ao seu estilo. "Sinceramente estou c... para isso. A melhor coisa é ganhar muito dinheiro e ser normal." Promete, no entanto, surpreender ao volante da Brabham. "Pode prestar atenção que vão falar: 'Esse filho da p... não tem jeito'."

O estilo polêmico permanece. Ao falar dos problemas do automobilismo brasileiro atual, disparou. "A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) é cheia de gângsteres." Segundo ele, a entidade tem alguns cancros. "Os presidentes não têm nada. O presidente agora lá é um pernambucano que não sabe nem o que é automobilismo. Mas tem uns caras como o Valduga, por exemplo (Nestor Valduga, presidente do conselho técnico esportivo nacional da CBA), que é ladrão. Roubou a mim, roubou a Fórmula Truck, roubou todo mundo. O cara lá da Audi, para homologar a categoria, deu R$ 300 mil em cheques, e nem recibo recebeu. Eles são ladrões, é uma roubalheira. Eles não fazem nada. Estão lá para roubar."

Segundo Piquet, o ex-presidente Paulo Scaglioni era uma exceção. "Quando o negócio andou muito certinho por algum tempo, juntaram a máfia, tiraram ele, e aí tomaram conta de tudo." Por isso, Piquet defende a ideia de eleições diretas na CBA . "Isto tem de ser votado pelos pilotos. E pilotos em atividade."

Piquet falou sobre a corrida de hoje. Torce para que Massa faça uma boa corrida hoje e tire a "titica das costas dele". Mas não põe muita fé em Bruno Senna e Rubens Barrichello. "Se quebrar uns vinte, eles chegam junto."

Resposta. Procurado pelo Estado para falar das declarações de Piquet, Nestor Valduga ficou indignado. "Isso é completamente infundado, totalmente absurdo. É extremamente infundado. Acho que ele está chateado porque o filho dele foi suspenso pelo tribunal da CBA. E ele debitou essa suspensão do filho dele à minha pessoa. Não sei o porquê. Ele foi muito inconsequente."