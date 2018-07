Piris é testado e pode estrear contra o Vasco

"Vamos conversar com o atleta, mas ele já vinha jogando e a gente sabe de sua qualidade", disse o técnico, que pôs Piris entre os titulares no treino de ontem. Há tempos improvisado na ala direita, Jean deve ser deslocado para o meio, no lugar de Denilson, que cumpre suspensão depois de ter sido expulso em Curitiba. Juan levou o terceiro amarelo e também está fora.

Ontem, os médicos do clube comentaram a situação de Luis Fabiano, que ficará de molho até o fim de agosto. Com isso, a tendência é que sua estreia seja adiada para meados de setembro.