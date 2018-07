Pirlo será principal preocupação do Japão nesta quarta

RECIFE - O meia Andrea Pirlo é motivo de preocupação entre os japoneses desde o sorteio dos grupos da Copa das Confederações, em dezembro, mas depois da bela atuação contra o México, no último domingo, na qual marcou um golaço de falta, distribuiu passes magistrais e foi eleito o melhor jogador em campo, o italiano começou a tirar o sono dos atletas do time asiático. O foco do Japão para a partida desta quarta-feira, às 19 horas, na Arena Pernambuco, pela segunda rodada do Grupo A, será usar toda a sua organização e empenho tático para tentar anular o astro da equipe italiana.

"Pirlo é o maestro da equipe, um jogador fantástico. Temos de dificultar a vida dele desde o início do jogo. A Itália sempre teve uma grande seleção. Eles são muito sólidos na defesa e extremamente bem organizados", disse o meio-campista do Japão Makoto Hasebe.

Os japoneses sabem que, se o maestro italiano não ficar muito tempo com a bola, certamente os atacantes - e principalmente Mario Balotelli - serão pouco acionados. Caso a estratégia dê certo, o time pode começar a pensar a arrancar pelo menos um empate para chegar na última rodada, contra o México, com chances de avançar à semifinal.

O técnico Alberto Zaccheroni deve escalar o time no esquema 3-4-3 com o objetivo de povoar o meio de campo e diminuir o campo de ação de Pirlo. E se o craque da Juventus é perigosíssimo nas bolas paradas, o Japão também tem o seu especialista em cobranças de faltas e escanteios. É o meio-campista Yasuhito Endo, do Gamba Osaka.