Piscina do Pacaembu é fechada por problema em seu sistema de manutenção

A piscina do estádio do Pacaembu foi parcialmente esvaziada e fechada nesta terça-feira por um problema na manutenção. A expectativa da Allegra Pacaembu, a nova administradora do complexo, é que a piscina seja reaberta nesta quarta-feira.

A gestora, por meio de nota, informou o local foi fechado "em função de uma manutenção emergencial no sistema de retrolavagem da piscina". Também enfatizou que "piscina continua sendo de acesso público e gratuito, exceto quando houver eventos ou locação do espaço."

Como haverá o duelo entre Palmeiras e Oeste nesta quarta-feira, às 19h15, no Pacaembu, a piscina estará fechada à tarde mesmo que o problema seja resolvido. Desde o último sábado, o estádio deixou de ser gerido pelo município e se tornou privado. As mudanças iniciais, no entanto, não afetarão os frequentadores.

Além da piscina, as quadras, ginásios e pistas de cooper continuam gratuitos. A novidade é que a carteirinha a partir de agora será digital e o estacionamento interno (cuja a entrada é feita pelo portão 23) será pago - as vagas para carro na praça Charles Miller continuam como são atualmente.

Confira a íntegra da nota enviada pela Allegra Pacaembu:

Allegra Pacaembu