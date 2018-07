Pista de Tarumã é um desafio para os pilotos

"Tarumã é uma das pistas mais desafiadoras do Brasil. É o tempo todo muito rápido, então qualquer escapada pode ser uma batida forte. A pista exige muita perícia para o piloto chegar ao limite. São várias curvas de alta e tem apenas uma freada forte, o laço, que todo mundo contorna por dentro ", comentou Átila Abreu.

Daniel Serra é o líder do campeonato, com 41 pontos - ele venceu a última etapa, disputada em Curitiba. Cacá Bueno, o atual campeão, ocupa a segunda posição. Vencedor da etapa de abertura, em Interlagos, tem um ponto a menos. Ricardo Maurício é o terceiro colocado, com 38 pontos.