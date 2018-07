Pistorius comparecerá perante tribunal nesta sexta-feira

Reeva Steenkamp, de 30 anos, foi baleada quatro vezes dentro da residência do atleta biamputado, que fica em um condomínio da capital da África do Sul, confirmou a polícia local. Uma pistola 9 milímetros foi encontrada na residência e exames de balística foram realizados na arma.

A polícia foi acionada por vizinhos incomodados com uma discussão na residência do atleta. Uma porta-voz da polícia sul-africana informou ainda que queixas anteriores de violência doméstica serão incorporadas à acusação de homicídio.

A suspeita de envolvimento no assassinato da namorada abre um capítulo pessoal obscuro na vida de um dos mais celebrados atletas da atualidade. Sua capacidade de correr entre os melhores do mundo usando próteses nas duas pernas renderam a ele popularidade entre fãs e patrocinadores, além do apelido de "Blade Runner".

Horas depois de ser interrogado, Pistorius deixou uma delegacia acompanhado por agentes. Ele olhou para o chão quando viu que estava na mira das lentes de fotógrafos que esperavam por sua saída do local e usou a jaqueta que vestia para encobrir a maior parte do rosto.