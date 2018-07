Pistorius consegue índice para Mundial de Atletismo

Dono de vários títulos e recordes paraolímpicos, Pistorius ficou mundialmente famoso em 2008, quando travou uma batalha jurídica com a Associação Internacional das Federações de Atletismo (Iaaf) para poder disputar a Olimpíada de Pequim naquele mesmo ano. A entidade defendia que, por causa das próteses, ele teria vantagem ao competir com os atletas sem deficiência.

Pistorius acabou vencendo a batalha jurídica com a Iaaf e foi liberado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) para competir junto com os atletas sem deficiência. Mas ele não conseguiu fazer o índice para a Olimpíada de Pequim. Dessa vez, porém, o sul-africano cravou o tempo de 45s07 nos 400 metros, abaixo dos 45s25 exigidos para a disputa da prova no Mundial de Daegu.

Com esse tempo, inclusive, ele já tem o índice necessário para disputar a Olimpíada de Londres, em 2012. Mas, para isso, ainda depende da convocação para fazer parte da equipe olímpica da África do Sul, podendo ser preterido por um atleta que tenha uma marca melhor. De qualquer maneira, Pistorius já realizará um sonho de poder competir no Mundial de Atletismo.