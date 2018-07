Pistorius fica abaixo do índice para Londres novamente

Pistorius anotou 46s32, mais de um segundo acima da marca necessária, de 45s30. O sul-africano terminou a prova atrás de Isaac Makwala, de Botswana, e terá no máximo mais duas chances para conseguir o índice antes dos Jogos: as semifinais e uma possível final do Campeonato Africano.

O corredor já conseguiu correr abaixo do índice, mas, de acordo com as regras do Comitê Olímpico de seu país, precisa baixar esta marca novamente. Os atletas sul-africanos têm até sábado para anotarem suas marcas para os Jogos de Londres.

Se confirmar a vaga, Pistorius se tornará o primeiro atleta amputado a disputar uma Olimpíada. O corredor, que falhou ao tentar obter o índice para os Jogos de Pequim, em 2008, já havia entrado para a história em 2011 ao ser o primeiro a disputar um Mundial, em Daegu, na Coreia do Sul.