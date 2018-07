Pistorius garante índice para o Mundial de Daegu

Maior astro do esporte paraolímpico, o sul-africano Oscar Pistorius conquistou, ontem, uma façanha: o índice para o Mundial de atletismo de Daegu, em agosto, no qual competirá com atletas sem deficiência.

Pistorius venceu os 400 m do Meeting de Lignano em 45s07 - para ir ao torneio da Coreia do Sul, precisava correr abaixo de 45s25. A marca é a 15.ª do ranking mundial deste ano e a 2.ª melhor da África do Sul.

O velocista de 24 anos utiliza duas próteses de fibra de carbono e desafiou a Federação Internacional de Atletismo, em 2008, para ter direito a competir em provas convencionais. A permissão foi dada pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), pouco antes da Olimpíada de Pequim, garantindo que as próteses não lhe davam vantagem. Mas, nas pistas, Pistorius não conseguiu índice para disputar os Jogos.