Pistorius só deverá ser julgado no início do próximo ano

JOHANNESBURGO - Promotores responsáveis pelo caso Pistorius afirmaram nesta sexta-feira que o atleta paralímpico será julgado somente no início de 2014. Antes disso, na próxima segunda-feira, Oscar Pistorius será acusado formalmente de ter assassinado de forma premeditada a modelo Reeva Steenkamp, então sua namorada, no dia 14 de fevereiro, na África do Sul.

O porta-voz dos promotores, Medupe Simasiku, disse à agência AP que o julgamento ainda não tem data definida. O dia exato deverá ser anunciado na próxima segunda. Simasiku reforçou que o atleta será acusado de ter planejado o crime, o que implicaria numa pena mínima de 25 anos, em caso de condenação.

O astro paralímpico, contudo, nega que tenha premeditado o assassinato de sua namorada, com quatro tiros, dentro de sua própria casa. Em sua defesa, ele alega que confundiu Reeva Steenkamp com um ladrão e por isso atirou em direção à porta de sua suíte.

Pistorius chegou a ser preso de forma preventiva, mas ainda em fevereiro ganhou o direito de responder o crime em liberdade após a Justiça estabelecer o pagamento de uma fiança em 1 milhão de rands, cerca de R$ 222 mil.

Considerado um ícone do esporte, ele fez história ao se tornar o primeiro biamputado a disputar uma edição da Olimpíada, no ano passado. Correndo com próteses nas duas pernas, representou o seu país nas provas dos 400 metros e do revezamento 4x400 metros dos Jogos de Londres. E, em três participações em Jogos Paralímpicos, conquistou oito medalhas, sendo seis delas de ouro.