Pistorius tenta liberdade provisória

O atleta é o único suspeito. Investigações preliminares apontam que na hora do crime apenas ele e a namorada estavam na sua mansão, local do assassinato. É capaz que a decisão do juiz sobre o pedido de liberdade provisória não saia hoje. Mesmo assim, se a solicitação não for aceita, Pistorius ainda poderá apelar em instâncias superiores.

Em entrevista ao jornal britânico The Times, a mãe de Reeva Steenkamp, June, pediu justiça. "Tudo que temos agora é essa horrível morte para lidar. Tudo o que queremos são respostas. Respostas sobre o motivo que levou isso a acontecer e o que levou nossa bela filha a morrer assim", disse June.