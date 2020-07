Pivô do Sacramento Kings descumpre protocolo da NBA ao buscar entrega de comida

O pivô Richaun Holmes, do Sacramento Kings, terá que cumprir uma nova quarentena. Isso porque o atleta quebrou a "bolha da NBA" no complexo de parques da Disney, em Orlando, na Flórida, ao buscar uma entrega de comida.

De forma não intencional, Holmes ultrapassou a linha limite na qual os jogadores não podem avançar e descumpriu uma regra do protocolo de prevenção à covid-19, criado pela liga. Com isso, o pivô terá que cumprir mais oito dias de isolamento. O anúncio foi feito pelo próprio atleta em seu Twitter.

"Após o início do período de quarentena, eu brevemente e acidentalmente atravessei a linha do campus da NBA para pegar uma entrega de comida. Eu estou em quarentena por mais 8 dias. Peço desculpas pela minha ação e olho para frente para me juntar novamente aos meus colegas de equipe nos playoffs", disse Holmes, em comunicado oficial.

Quem também descumpriu o protocolo imposto pela NBA foi o brasileiro Bruno Caboclo, do Houston Rockets. Ele saiu de seu quarto sem a autorização de sua equipe e também terá que cumprir um tempo extra de quarentena.