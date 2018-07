Planejamento de Pato já está pronto

O Corinthians trata a negociação de Alexandre Pato como "quase certa", demonstra otimismo no final feliz, apesar de evitar cravar a chegada, mas já tem todo o planejamento feito para o atacante. O jogador faz exames médicos no dia 3, assina contrato e inicia a pré-temporada no dia 7 com quem viajou mas não atuou ou entrou pouco durante o Mundial.

Pato iniciaria sua jornada no Corinthians uma semana antes dos campeões mundiais - voltam dia 14. A corrida contra o tempo tem uma lógica. Enquanto os considerados jogadores titulares vão ser preparados diretamente para a Libertadores - o time estreia em fevereiro, diante do San José (a Conmebol não confirmou se dia 6 ou 13) - ele teria de jogar antes para mostrar a Tite qual sua real condição.

O auxiliar de preparação física Fabrício Ramos do Prado é quem vai cuidar dos dois primeiros grupos de jogadores (dia 3 quem não foi ao Japão volta e no dia 7, aqueles que jogaram pouco ou nem entraram em campo).

Pato deverá estar no grupo para o recondicionamento físico. Empolgado em jogar no Corinthians, abriu mão da participação no Jogo das Estrelas, ontem. Quer evitar lesões e aproveitar para ficar com a família, em Pato Branco-PR, para chegar descansado à nova casa.