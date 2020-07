Plataforma une esportistas e fãs no período de isolamento por causa da pandemia

Os fãs de esporte ganharam um canal para minimizar a saudade de seus principais ídolos durante o período de isolamento por causa da pandemia do novo coronavírus. Trata-se da plataforma "Idolomio", que também está disponível com grande interesse na Turquia, Japão e Estados Unidos.

A plataforma interativa foi desenvolvida com o objetivo de aproximar amantes do esporte a renomadas personalidades, além de auxiliar comunidades carentes e entidades beneficentes. Inspirado em modelos europeus, o "Idolomio" conta com a participação de grandes nomes de diversas modalidades, entre elas, futebol, basquete, vôlei, natação, automobilismo, boxe, futsal e tênis de mesa.

Zico (maior ídolo da história do Flamengo), Paula (lenda do basquete, Thaísa Menezes (bicampeã olímpica de vôlei), o nadador medalhista olímpico Gustavo Borges e o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello são alguns dos ídolos com os quais os fãs poderão receber mensagens.

Os interessados que entrarem no site www.idolomio.com poderão escolher de quem querem receber uma mensagem, que poderá ser para parabenizar por um aniversário, casamento ou apenas de motivação nesse período difícil pelo qual todos estão passando com o confinamento. Cada um dos atletas tem um valor pré-definido pelo vídeo que em média varia entre R$ 149,00 e R$ 299,00.

Enquanto no Brasil os acessos representam cerca de 65% do fluxo do portal, da Turquia eles são quase metade desse número, cerca de 25%. por causa da história que tiveram no país Zico, como treinador do Fenerbahçe, e os ex-jogadores Alex e Fábio Luciano.

Vale lembrar que o atleta participante terá a opção de destinar as receitas obtidas para entidades carentes que já apoia e indicadas por ele mesmo ou para o G10 das Favelas, um bloco de Líderes e Empreendedores de Impacto Social das Favelas que, assim como países ricos do G-7, uniu forças em prol do desenvolvimento econômico e do protagonismo das comunidades.