Platini aposta: 'Brasil será campeão de novo'

Desconfiado. Platini não vê cenário positivo para os franceses

Dois dos principais craques da história do futebol europeu, Michel Platini e Franz Beckenbauer, apostam no Brasil e particularmente em Dunga para a conquista da Copa do Mundo. "Podem acreditar: o Brasil sairá da Copa como campeão, de novo." A afirmação é de Platini, atual presidente da Uefa.

Em declarações ao Estado, Platini foi enfático ao falar do favoritismo brasileiro. "Cada vez mais tenho a convicção de que serão os brasileiros quem sairão da Copa com a taça. Há uma equipe formada", afirmou, fazendo referência ao fato de que Dunga conseguiu dar coesão à equipe e um espírito de grupo.

Platini, que hoje tem a função de escolher na Uefa a sede da Eurocopa de 2016, acredita que as seleções europeias não serão páreo para o Brasil, com exceção de Espanha e Inglaterra. "Para mim, há três equipes que estão acima das demais. Elas são a Espanha, a Inglaterra e o Brasil. São esses os países que têm as melhores equipes e em que estão os melhores jogadores da Copa."

Sobre a França, seu próprio país, Platini hesita. "Acredito nos jogadores", disse, evitando comentar o esquema tático e as polêmicas com a direção da equipe. O dirigente acredita que, nos últimos meses, vários jogadores franceses têm se poupado em seus clubes para chegar à Copa do Mundo em forma e com energia suficiente. "Mas não há grandes individualidades, vamos ser sinceros", declarou o ex-jogador, considerado um dos dois maiores da história do futebol francês ? o outro é Zidane.

Franz Beckenbauer também aposta no Brasil como favorito e, assim como Platini, também destaca o trabalho da comissão técnica. "Dunga e Jorginho conseguiram formar um time eficiente e que joga bem", opinou. "O Brasil é, mais uma vez, o favorito, e, desta vez, tem mesmo uma seleção." O alemão é outro que cita a Espanha como forte rival. O Kaiser ainda diz que uma das seleções africanas pode surpreender, mas ressalta que a África do Sul, de Carlos Alberto Parreira, não será uma delas. ''Eles não têm muita experiência."