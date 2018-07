Playoffs começam com equilíbrio e vários favoritos

Era apenas uma festa beneficente do Partido Democrata, mas o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vestiu o boné dos Bulls, seu clube do coração. "Com os playoffs começando, me sinto bem sobre o Bulls", disse Obama. Com razão. Com 9 vitórias seguidas, a equipe de Chicago fez a melhor campanha da fase regular e inicia os playoffs - séries melhor de 7 - apontada como uma das favoritas para pôr fim a hegemonia do Los Angeles Lakers, atuais bicampeões. Enfrenta o Indiana Pacers.

Havia tempos que a NBA não chegava à sua fase de playoffs com tanto equilíbrio e candidatos de sobra ao título. Dentre eles, claro, aparece o Chicago Bulls e sua dupla que dá show a cada jogo: o armador Derrick Rose e o ala/pivô Carlos Boozer.

Quem mais ameaça o Chicago na luta pelo título do Leste é o Miami Heat, adversário com o qual só cruzaria na decisão da conferência. Contando com o "Big Three", formado por LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh, a equipe não deve ter problemas para passar pelo Philadelphia 76ers, a partir de hoje. Correndo por fora aparece o renovado Orlando Magic, que aposta no bom momento de Dwight Howard. O Boston Celtics, com seu experiente e forte time com Ray Allen, Paul Pierce e Kevin Garnett, também é grande ameaça, apesar de confronto com o tradicional New York Knicks de Carmelo Anthony.

Na Conferência Oeste, o Lakers, com a mesma equipe do ano passado e com Kobe Bryant, tentará igualar a marca do Boston Celtics, de maior vencedor da NBA, 17 títulos. O primeiro rival será o New Orleans Hornets. No San Antonio Spurs, Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginóbili - ainda conta com o brasileiro Thiago Splitter - estão jogando o fino. E também há o surpreendente Oklahoma City Thunder, ex-Seattle Supersonics. O que tem de certo é que a bola sobe esta noite.