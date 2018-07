Pliskova avança e Wozniacki cai na segunda rodada do Torneio de Nottingham

Cabeça de chave número 1 do torneio, Pliskova não teve maiores dificuldades para confirmar o favoritismo e atropelar Tatishvili por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em somente 57 minutos. Depois de passar pela número 107 do mundo, a checa agora espera sua adversária, que sairá do confronto entre a australiana Ashleigh Barty e a chinesa Shuai Peng.

Já Wozniacki, ex-líder do ranking e atual 34.ª do mundo, mostrou mais uma vez que está mesmo em baixa e caiu para Kontaveit por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 7/5. Agora, a estoniana número 97 do mundo pegará a norte-americana Alison Riske, que eliminou a taiwanesa Su-Wei Hsieh em dois sets: 6/2 e 6/4.

No outro jogo desta quarta-feira, a quarta cabeça de chave, a porto-riquenha Monica Puig, não teve trabalho para atropelar a portuguesa Michelle Larcher de Brito por 2 sets a 0, com direito a "pneu" e parciais de 6/4 e 6/0.

HOLANDA - Em Hertogenbosch, o destaque do dia ficou por conta da francesa Kristina Mladenovic. Cabeça de chave número 3 e vinda do título de duplas em Roland Garros, a 32.ª colocada do ranking passou pela russa Natalia Vikhlyantseva por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4.

Na terceira rodada, Mladenovic encarará a belga Elise Mertens, que saiu do qualifying e segue surpreendendo. Nesta quarta, ela eliminou a sérvia Aleksandra Krunic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3).

Ainda nesta quarta, duas norte-americanas se classificaram à terceira rodada. Sexta cabeça de chave, Coco Vandeweghe bateu a japonesa Nao Hibino por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Já Madison Brengle passou em três sets pela holandesa Richel Hogenkamp, com parciais de 7/5, 5/7 e 7/5.