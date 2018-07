PM considera difícil ter ocorrido falha O comandante geral da Polícia Militar, coronel Alvaro Batista Camilo, afirmou ontem que vai apurar o que ocorreu, mas que, "provavelmente", não houve falha no monitoramento das torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras, que se enfrentaram domingo, na Avenida Inajar de Souza, na Freguesia do Ó, na zona norte da capital. O confronto provocou a morte do palmeirense André Alves, de 21 anos, ferido com disparo de arma de fogo.