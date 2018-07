PM simula resgate de reféns visando Olimpíada do Rio

A Polícia Militar realizou nesta quarta-feira uma simulação de resgate de reféns em ônibus do BRT na estação Golfe Olímpico, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O exercício é parte do treinamento do plano de segurança dos Jogos Olímpicos de 2016

Na simulação, ocorrida pela manhã, cinco bandidos invadiram um ônibus biarticulado e fizeram dez reféns. Houve troca de tiros com balas de festim. Na ação, a polícia prendeu os sequestradores e as vítimas foram prontamente atendidas, inclusive com atendimento de paramédicos.

Cerca de 60 agentes participaram da ação simulada, a maioria formada por policiais da Unidade de Intervenção Tática (UIT) do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). O exercício também contou com cães do Batalhão de Ações com Cães (BAC) e o apoio aéreo do Grupamento Aeromóvel (GAM) – uma das pistas da Avenida das Américas ficou fechada por alguns minutos para o pouso de um helicóptero. Voluntários civis também participaram após instrução prévia.

De acordo com a PM, o exercício não foi realizado visando ao combate ao terrorismo – uma preocupação sempre presente em uma Olimpíada –, mas sim atos possíveis no cotidiano de uma grande cidade.