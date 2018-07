Pneus de 2013 serão desafiadores para a aerodinâmica

A razão de o diretor de competições da Pirelli, Paul Hembery, viajar a São Paulo, ontem, foi para anunciar que nas próximas quatro temporadas a empresa italiana será a fornecedora de pneus da Stock Car, em substituição à Goodyear. Mas, claro, a Fórmula 1 não poderia ficar de fora das conversas. "Os pneus do ano que vem serão distintos dos usados este ano. Suas paredes dobrarão um pouco mais, o que terá importante influência no rendimento aerodinâmico", explicou com exclusividade ao Estado.

O projetista tido como referência na Fórmula 1, Adrian Newey, da Red Bull, reclamou com veemência, há dez dias, de o regulamento "engessar" os engenheiros. "Não há área onde podemos ser criativos", afirmou. Pois a informação de ontem de Hembery redimensiona o desafio dos responsáveis pelos modelos de 2013. "Não creio que o próximo campeonato recomeçará necessariamente como terminou o deste ano", disse o inglês. Há chance de McLaren, Ferrari, Mercedes, por exemplo, produzirem carros tão eficientes quanto o da Red Bull, dominadora dos três últimos mundiais.

"Penso que haverá quem vai explorar melhor essa característica dos nossos novos pneus. Tenho certeza que a essa altura eles estão quebrando a cabeça sobre como desenhar por exemplo as suspensões", comenta Hembery. Ao dobrarem mais, as paredes dos pneus assumem parte do trabalho das suspensões. Mesmo com ajustes muito rígidos destas, a altura do carro vai variar, reduzindo a geração de pressão aerodinâmica. "Vimos nos testes com esses novos pneus como os carros mudaram o comportamento, perderam carga aerodinâmica. Os projetistas estão, agora, tentando recuperá-la."

Outra mudança será a volta dos pneus de breve vida útil. "No começo da temporada assistíamos a vários pit stops, enquanto nas etapas finais, uma apenas. Em 2013 seremos mais agressivos, as corridas vão voltar a ter mais paradas tornando-as menos previsíveis." Para o técnico inglês da Pirelli, sua empresa subestimou a capacidade de os projetistas desenvolverem o carro a ponto de estender significativamente a vida útil dos pneus.

Os primeiros testes da Fórmula 1 em 2013 serão de 5 a 8 de fevereiro no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.

A Marussia confirmou, ontem, que o inglês Max Chilton, inglês de 21 anos, quarto este ano na GP2, será o companheiro do alemão Timo Glock.