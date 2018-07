Polêmicos, Idowu e Chambers são atração no Rio

Chambers, de 32 anos, teve a carreira interrompida em 2003, quando foi pego no doping. Cumpriu suspensão por dois anos, tentou se aventurar no rúgbi e no futebol americano, mas o atletismo venceu. Em 2009, conquistou seu primeiro título pós-doping, o europeu indoor, e lançou a autobiografia em que conta a rotina do uso de substâncias proibidas. No Rio, terá adversários de peso, como o trinitino Richard Thompson, prata em Pequim/08.

Idowu, londrino descendente de nigerianos, faz o tipo excêntrico, com cabelo colorido e piercings, além de sempre cair em pé na caixa de areia. O jeito espalhafatoso é combinado com declarações bonachonas - diz que, como campeão mundial, pode namorar com loiras de 21 anos e comprar quantos carros esportivos quiser - e com bons resultados. Será o principal rival do brasileiro Jadel Gregório.