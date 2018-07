Poliana Okimoto bate recorde brasileiro nos 1.500m livre

SÃO PAULO - Poliana Okimoto nadou 20 km para conquistar três medalhas nas maratonas aquáticas no Mundial de Barcelona, há três semanas. Voltou ao Brasil, passou por uma rotina de entrevistas e compromissos com patrocinadores, não teve muito tempo para treinar, mas mesmo assim caiu na piscina do Corinthians nesta segunda-feira para surpreender e bater o recorde brasileiro dos 1.500m livre no primeiro dia do Troféu José Finkel, o Campeonato Brasileiro de Inverno de Natação.

Como Ana Marcela Cunha competiu sábado no Canadá, Poliana Okimoto nadou praticamente sozinha na piscina do Corinthians. Mesmo sem uma rival à altura, fez o ótimo tempo de 16min26s90, melhorando em cerca de seis segundos o antigo recorde brasileiro, estabelecido por Nayara Ribeiro, no Mundial de 2001. A prova de 1.500m livre para mulheres, porém, não é olímpica.

Poliana foi uma síntese do primeiro dia do José Finkel: vitórias de atletas do Minas Tênis Clube que estiveram no Mundial de Barcelona. Nos 200m livre, o título ficou com Manuella Lyrio (2min01s32), seguida de Jéssica Cavalheiro, do Sesi, com 2min02s98, e de Larissa Oliveira, do Pinheiros, com 2min03s47. Todas competiram no Mundial.

Na prova masculina dos 200m livre, recorde de campeonato para Nicolas Nilo Oliveira, com 1min48s00. O atleta do Minas foi acompanhado no pódio por André Pereira, do Grêmio Náutico União, com João Veras Amorim, do Corinthians, em terceiro. Fernando Ernesto, também corintiano, que foi ao Mundial, terminou no quarto lugar.

Nos 100m costas, a favoritíssima Etiene Medeiros sentiu-se mal antes da final e não competiu. Bom para Natália de Luccas, corintiana que se prepara para o Mundial Júnior e venceu com 1min02s46. Ao pódio também foram Natália Diniz (Pinheiros) e Isabela Silva (Corinthians).

Recém-chegado do Mundial de Barcelona, Leonardo de Deus, também do Corinthians, venceu os 100m costas para os homens, com 55s29, superando dois atletas do Pinheiros: Fábio Santi e Guilherme Guido, que ficaram, respectivamente, com prata e bronze no José Finkel.

As últimas duas provas do dia foram de revezamento 4x50m livre. Em ambas deu Minas, com Sesi e Pinheiros completando o pódio no feminino e Pinheiros e Unisanta faturando prata e bronze no masculino.