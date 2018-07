Poliana Okimoto é prata na maratona aquática A nadadora Poliana Okimoto, do Corinthians, abriu neste domingo a temporada da Copa do Mundo de Maratona Aquática com uma medalha de prata na Travessia Internacional de Santos. A brasileira só ficou atrás de Cecília Biagoli, da Argentina, vencedora da prova no percurso olímpico de 10 quilômetros.