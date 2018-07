Poliana Okimoto leva outro ouro no Troféu José Finkel

SÃO PAULO - Depois de subir três vezes ao pódio no Mundial dos Esportes Aquáticos, no final de julho, em Barcelona, quando ganhou ouro, prata e bronze nas provas de maratona aquática, Poliana Okimoto encontrou fôlego para cair na piscina nesta semana, em São Paulo, e disputar o Troféu José Finkel de Natação. E também vem colecionando bons resultados, como o título desta quarta-feira nos 800 metros livre.

No primeiro dia do Troféu José Finkel, na última segunda-feira, Poliana já tinha sido campeã dos 1.500 metros livre, quando também bateu o recorde brasileiro da prova, que já durava 12 anos. Nesta quarta, foi a vez dela ganhar medalha de ouro nos 800 metros, com o tempo de 8min44s26. "Esta prova é um pouco mais difícil, porque é mais potência que a de 1.500 metros", contou a nadadora.

Outro medalhista em Barcelona que ganhou ouro nesta quarta-feira foi Thiago Pereira. Nos 400 metros medley, prova em que foi bronze no Mundial e prata na Olimpíada de Londres, ele venceu o Troféu José Finkel com o tempo de 4min20s41. "Fiz o que tinha que fazer que foi vencer. Não tive muito tempo para me preparar depois do Mundial. O sentimento aqui é de dever cumprido", afirmou.

O dia no Troféu José Finkel, competição que será disputada até sábado na piscina do Corinthians em São Paulo, ainda teve os seguintes medalhistas de ouro: Joanna Maranhão (400 metros medley), Graciele Hermann (50 metros livre), Nicholas Santos (50 metros livre) e as equipes do Corinthians (no masculino) e do Minas Tênis (no feminino) no revezamento 4x200 metros livre.