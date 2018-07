Poliana Okimoto se despede das competições com vitória no Rio: 'Valeu demais!'

A nadadora Poliana Okimoto se despediu neste domingo das competições com vitória. No Desafio Rei e Rainha do Mar por equipes na praia de Copacabana, no Rio, ela terminou em primeiro lugar ao lado de Ana Marcela Cunha, Fernando Ponte e Allan do Carmo.

+ Tudo sobre esportes

Poliana tem 34 anos e encerra a carreira profissional como uma das principais nadadoras do País. No currículo, a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, o título mundial nos 10km, o vice mundial nos 5km e o bronze na prova por equipes, todos em 2013. No mesmo ano, ela ainda foi eleita pela Federação Internacional de Natação (Fina) como a melhor nadadora do mundo.

"Toda vez que eu piso em Copacabana, lembro da medalha dos Jogos do Rio. O mar sempre me trouxe coisas muito boas. Mesmo sendo minha última prova, eu me senti muito bem. Fui competitiva e foi uma disputa espetacular. Entrei bem emocionada, falei com os meus amigos de seleção. São muitos anos representando o Brasil. Quando olho pra trás, lembro que valeu demais", comentou Poliana.

A atleta também destacou a primeira oportunidade de nadar ao lado de uma de suas principais rivais do País, Ana Marcela Cunha. "Ela sempre foi minha rival, mas isso sempre fez a gente evoluir, querer ser melhor e ter mais qualidade. Tenho certeza que isso fez eu e ela crescermos como atleta. Foi especial ter ela ao meu lado, no mesmo time, e ganhando. O dia de hoje foi muito emocionante", finalizou Poliana.

O diretor do evento e um dos idealizadores do desafio Rei e Rainha do Mar, Pedro Rego Monteiro, também falou sobre a despedida de Poliana. "Trouxemos equipes fortes. Foi muito bacana ter a Poliana se despedindo e as duas competindo juntas pela primeira vez. Foi muito lindo ver as duas se abraçando", disse.