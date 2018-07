Polícia admite que versão de Pistorius foi consistente

O segundo dia da audiência que serviria para julgar o pedido de liberdade da prisão de Pistorius mediante o pagamento de fiança - o que acabou sendo reagendado para esta quinta - parecia ter começado de forma negativa para o velocista. No início do julgamento desta quarta, o promotor Gerrie Nel disse que uma testemunha declarou ter escutado "uma discussão, com gritos" entre às 2 e 3 horas da madrugada de quarta para quinta da semana passada, pouco antes dos tiros ouvidos por vizinhos na casa do atleta.

Na sua versão sobre o assassinato, o corredor biamputado afirmou que se sentiu ameaçado porque não estava com as suas próteses de pernas quando atirou com sua pistola 9 milímetros na porta do banheiro trancada. E, segundo ele, após perceber que a sua namorada não estava em sua cama e ouviu um barulho vindo do banheiro, colocou suas próteses de pernas, tentou chutar a porta e depois a arrombou com o taco de críquete, encontrou Steenkamp baleada lá dentro em seguida.

A promotoria do caso, entretanto, defende que o casal teve uma briga antes do tiroteio, enquanto o atleta alega que ele e sua namorada já estavam dormindo quando ouviu um barulho que teria vindo do banheiro.

Embora defenda que Pistorius atirou contra a porta do banheiro enquanto sabia que sua namorada estava dentro do local, o investigador Hilton Botha reconheceu, ao ser questionado pela defesa, que o atleta não caiu em contradição com a polícia ao apresentar a sua versão sobre o assassinato.

Porém, com 24 anos de experiência como policial e 16 como investigador, Botha apresentou uma evidência que parece desmentir a versão de Pistorius. Ele afirmou que a trajetória das balas disparadas mostram que a pistola estava apontada para baixo e de certa altura, o que parece contradizer a declaração do velocista de que não havia colocado as próteses e se sentia vulnerável quando disparou os tiros porque estava em uma posição baixa.

O promotor Gerrie Nel alega que o assassinato foi premeditado porque Pistorius teve tempo de colocar as próteses e caminhar uns sete metros até o banheiro antes de fazer os disparos. Na audiência desta quarta, ele apresentou uma planta da suíte onde o casal dormia e argumentou que o atleta precisou passar na frente da cama para chegar ao banheiro, e não poderia fazer isso sem se dar conta de que Steenkamp não estava deitada. "Não havia outra forma de chegar (ao banheiro)", ressaltou.

Botha também indicou que a pistola foi encontrada debaixo do lado da cama em que Steenkamp dormia, o que também dá a entender que teria sido impossível que o atleta pegou a pistola sem se dar conta de que a sua namorada não estava na cama. Para defender a sua versão, Pistorius alegou nesta quarta que, naquele momento do ocorrido, o quarto estava totalmente escuro.