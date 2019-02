Polícia croata prende três pessoas por ataque a time de polo aquático sérvio

A polícia croata informou neste domingo que prendeu três suspeitos pelo ataque a um time de polo aquático da Sérvia no último sábado. Jogadores do Estrela Vermelha foram atacados em Split, na Croácia, e alguns deles tiveram que se atirar no mar congelante para escaparem de agressões.

O incidente aconteceu no porto da cidade. Antes de uma partida da liga regional diante do Mornar Split, os atletas sérvios escaparam da tentativa de agressão de extremistas croatas, que realizaram o ataque por causa da tensão existente entre os países que entraram em guerra na década de 1990. O elenco do Estrela Vermelha retornou a Belgrado e o jogo foi cancelado.

O ministro do Interior da Croácia disse neste domingo que os três homens detidos estavam "ligados" ao ataque, que aconteceu em uma cafeteria na orla de Split, e que a polícia ainda procurava por outros dois suspeitos. O goleiro do Estrela Vermelha, Alesandro Kralj, afirmou que precisou pular no mar para evitar que os agressores croatas o matassem.