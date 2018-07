Polícia Militar garante clássicos na Bahia e Rio

Apesar da greve das forças de segurança na Bahia e no Rio, a rodada dos respectivos estaduais está confirmada para este fim de semana. Os clássicos de amanhã entre Bahia e Vitória, em Salvador, e Fluminense e Vasco, no Rio, também estão garantidos.

Na Bahia, o presidente da Federação Bahiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, garantiu a realização de oito jogos depois de reunião com o comandante do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos, major Henrique Melo, e o coronel Alfredo Castro, comandante geral da Polícia Militar da Bahia.

No clássico Ba-Vi, 800 homens farão a segurança da partida, dentro do Estádio de Pituaçu e cercanias. Depois do acerto, o Bahia iniciou a venda ingressos ainda ontem. A expectativa é pelo encontro de dois velhos amigos: Falcão e Cerezo, volantes da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1982 na Espanha.

Falcão vai estrear no comando do Bahia contra o Vitória, que é dirigido por Cerezo.

Pelo Campeonato Carioca, outros oito jogos estão agendados, com destaque para o clássico Fluminense e Vasco e a provável estreia de Vagner Love pelo Flamengo, contra o Nova Iguaçu, em Macaé, ambos amanhã.

"A rodada está mantida. O Gepe trabalha normalmente. O planejamento já está feito, tivemos a reunião com as torcidas ontem e não houve redução de efetivo aqui", confirmou o comandante do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe), tenente-coronel João Fiorentini Guimarães.

"Já conversei com minha tropa e ninguém se manifestou com relação à paralisação. Os trabalhos serão feitos normalmente, não há qualquer problema", disse o tenente-coronel.

Hoje no Rio. Botafogo e Bonsucesso se enfrentam no Engenhão. O time do técnico Oswaldo de Oliveira busca uma vitória que o deixaria virtualmente classificado para as semifinais da Taça Guanabara. O meia Andrezinho deve ser poupado e o provável substituto é o meia Felipe Menezes. Mas o atacante Herrera também é opção.

Outro jogo de destaque é entre Boavista e Bangu. O time de Saquarema é o vice-líder do Grupo B, com oito pontos. O Bangu ainda não somou pontos e já luta contra o rebaixamento.