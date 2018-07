Polícia paraguaia prende 237 torcedores do Boca Juniors por vandalismo

O Boca Juniors venceu o jogo de ida por 2 a 1 e encaminhou a sua classificação às quartas de final, que será definida na próxima quinta-feira, quando os times se enfrentarão em Buenos Aires.

A polícia explicou que os "barras brava" do Boca se reuniram primeiro no estádio do Luqueño, nos arredores de Assunção, e de lá seguiram em ônibus para o Defensores del Chaco, local da partida contra o Cerro Porteño.

No entanto, cerca de cinco quilômetros antes de chegar ao estádio, eles deixaram os ônibus para assaltar transeuntes. Além disso, quebraram carros e, inclusive, invadiram uma casa onde um grupo de torcedores do Cerro Porteño esperava para assistir o jogo pela televisão, de acordo com a polícia. Os policiais detiveram os torcedores e, após revistá-los encontraram 73 gramas de maconha, 2g de cocaína e várias bebidas alcoólicas.